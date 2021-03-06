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Закарпатській ОДА доручили з'ясувати причини росту випадків COVID, можливі звільнення

Новость на русском → Закарпатська область, Субота 06 березня 2021 15:41
Закарпатській ОДА доручили з'ясувати причини росту випадків COVID, можливі звільнення Фото: люди у медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила голові Закарпатської облдержадміністрації Анатолію Полоскову з'ясувати причини росту випадків COVID-19 в області. У разі необхідності можливі звільнення.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Закарпатська ОДА також повинна забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів на території області.

"Крім того, проаналізувати причини зростання захворюваності в області та в разі необхідності прийняти відповідні кадрові рішення", - заявили в Кабміні.

За минулу добу в Закарпатській області підтвердили 665 нових випадків коронавірусу. Закарпаття серед лідерів за темпами поширення коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, сьогодні Закарпатська область потрапила в "червону" зону карантину через погіршення ситуації з коронавірусом. Додаткові карантинні обмеження почнуть діяти вже 8 березня.

Як писало РБК-Україна, в країні зараз існує небезпека розширення "червоної" зони карантину. Все більше областей потрапляють у "помаранчеву" зону.

Додамо, з наступного вівторка школи Ужгорода перейдуть на дистанційне навчання, але не учні 1-4 класів.

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