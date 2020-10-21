Закарпатській області виділили 37 млн гривень на дороги після повені

На відновлення доріг місцевого значення, заходи з берегоукріплення, відновлення мостів та мостових переходів Закарпатській області виділили додатково 37 млн гривень. Таке рішення у ході сьогоднішнього засідання ухвалив Кабінет міністрів.

Про це свідчить відповідне розпорядження.

Міністерству фінансів документом доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на безповоротній основі.

Закарпатська облдержадміністрація має затвердити у тижневий строк за погодженням із Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Міністерством фінансів перелік відповідних витрат.

До 25 грудня ОДА має подати Мінекономіки, Мінфіну, Міністерству

розвитку громад та територій і Державній казначейській службі звіт про

використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Крім того, глава уряду Денис Шмигаль вимагає прискорити роботу щодо виділення коштів для Харківської області, де від пожеж згоріло понад 20 домівок.

Нагадаємо, наприкінці вересня Кабінет міністрів вирішив направити понад 175 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України. Йдеться про п'ять регіонів: Івано-Франківську, Закарпатську, Львівську, Тернопільську та Чернівецьку області.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про виділення 2 млрд гривень на ліквідацію повеней в Україні.