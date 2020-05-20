У Закарпатській області зі стріляниною затримали порушника кордону

У Закарпатській області прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно потрапити на територію України. Щоб затримати порушника, прикордонникам довелося застосувати зброю.

Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

За даними прикордонної служби, 40-річний громадянин України, мешканець Берегівського району, після перебування в Угорщині вирішив повернутися додому в обхід діючих пунктів пропуску. Свій вчинок порушник пояснив тим, що хотів перевірити пильність прикордонників.

Зазначається, що під час затримання порушник відмовився виконати законні вимоги прикордонного наряду та спробував втекти. Для затримання прикордонникам довелося застосувати зброю, а саме - зробити попереджувальні постріли.

На чоловіка було складено протоколи за вчинення правопорушень, передбачених ч. 1 ст.204-1 КУпАП та ст.185-10 КУпАП. Наразі матеріали адміністративного провадження скеровано до суду, який обере порушнику вид стягнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наприкінці квітня у Закарпатській області прикордонники зі стріляниною затримали дванадцятьох іноземців. Затримані іноземці намагалися нелегально перетнути український кордон, щоб потрапити у Словаччину. Щоб зупинити порушників, прикордонникам довелося робити попереджувальні постріли.