У Закарпатській області дозволили роботу басейнів і спа-зон

Дошкільні навчальні заклади наразі залишатимуться закритими
Сьогодні, 22 липня, у Закарпатській області дозволили відновити роботу басейнам та спа-зонам. Таке рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє прес-служба Закарпатської обласної держадміністрації.
Голова відомства Олексій Петров також розповів, що дошкільні навчальні заклади поки залишатимуться закритими у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в регіоні.
"Усі наступні дні ми будемо консультуватись із відповідними службами щодо цього питання, однак станом на сьогодні епідеміологи категорично проти відкриття дитячих садків" - сказав Петров.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України сьогодні прийме рішення про продовження карантину в Україні до серпня.
Крім того, повідомлялось, що адаптивний карантин у Києві можуть продовжувати ще півтора року - до 2022.
Нагадаємо, станом на 22 липня в Україні фіксують різкий ріст кількості нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей.