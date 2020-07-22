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У Закарпатській області дозволили роботу басейнів і спа-зон

Закарпатська область, Середа 22 липня 2020 14:09
У Закарпатській області дозволили роботу басейнів і спа-зон
Фото: басейн (koruna.ua)
Автор: Андрій Козловський

Дошкільні навчальні заклади наразі залишатимуться закритими

Сьогодні, 22 липня, у Закарпатській області дозволили відновити роботу басейнам та спа-зонам. Таке рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської обласної держадміністрації.

Голова відомства Олексій Петров також розповів, що дошкільні навчальні заклади поки залишатимуться закритими у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в регіоні.

"Усі наступні дні ми будемо консультуватись із відповідними службами щодо цього питання, однак станом на сьогодні епідеміологи категорично проти відкриття дитячих садків" - сказав Петров.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України сьогодні прийме рішення про продовження карантину в Україні до серпня.

Крім того, повідомлялось, що адаптивний карантин у Києві можуть продовжувати ще півтора року - до 2022.

Нагадаємо, станом на 22 липня в Україні фіксують різкий ріст кількості нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей.

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