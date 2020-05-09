У Закарпатській області планують відремонтувати 370 км доріг

Президент Володимир Зеленський заявив, що планується до кінця року відремонтувати рекордні 370 км доріг у Закарпатській області. Про це він заявив під час робочої поїздки в область, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що в області триває програма "Велике будівництво".

"Це справді велика кількість, якщо з 2018 на 2019 рік у нас було без Маріупольської дороги десь 600 км на всю країну, то тут майже 400 на одну область. Дороги, інфраструктура - один з найважливіших пріоритетів для нашої держави", - заявив він.

Нагадаємо, Державний "Укрексімбанк" та Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) підписали угоду про надання першого траншу фінансування на оновлення доріг у обсязі 5,782 млрд грн і загальної суми 19,3 млрд грн.

Сумарно за програмою у 2020 році заплановано відремонтувати та побудувати понад 4 тис. км доріг державного значення.

Раніше повідомлялось, що у Черкаській області директора товариства з обмеженою відповідальністю підозрюють у заволодінні грошима з бюджету в сумі близько 2 млн 472 тис. гривень, які були виділені на ремонт доріг.