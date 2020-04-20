У Закарпатській області очікується сходження лавин

У Карпатах сьогодні, 20 квітня, зберігається висока ймовірність сходження снігових лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків, у понеділок на високогір’ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека. Синоптики оголосили 3 рівень небезпечності.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі прогнозували, що сьогодні на півночі України подекуди очікуються дощі. На всій території країни прогнозують заморозки. Також очікується поривчастий вітер від 7 до 12 метрів на секунду.

Також РБК-Україна писало, що у Карпатах найближчими днями очікується значна сніголавинна небезпека. Можливе сходження лавин через відлигу прогнозували в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Очікувалося, що сніголавинна небезпека досягатиме 3-го рівня.

Додамо, за словами синоптиків, березень 2020 року виявився одним з найтепліших за весь період метеорологічних спостережень в Україні. Температура повітря за березень побила декілька рекордів з початку спостережень.