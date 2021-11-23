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У Закарпатській області КПП на кордоні з Угорщиною кілька годин працюватимуть із затримкою

Автор: Дмитрий Кузнецов

На контрольно-пропускних пунктах (КПП) на кордоні з Угорщиною в ніч на 24 листопада можливі затримки при оформленні документів. Причина-оновлення бази даних угорською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

"Згідно з інформацією, що надійшла від угорських колег, 24.11.2021 року в автомобільних пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні буде здійснено оновлення бази даних системи прикордонного руху", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що затримки з оформленням документів можливі в період з 00:30 до 07:30 за Києвом. Прикордонники попросили учасників міжнародного руху враховувати цю інформацію при плануванні поїздки в Угорщину.

Нагадаємо, в травні на західному кордоні України спостерігалися великі черги на виїзд.

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