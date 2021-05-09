На західному кордоні України великі черги. Це може тривати кілька днів

На західному кордоні України спостерігаються великі черги на виїзд. На деяких пунктах пропуску застрягли більше сотні автомобілів.

Про це в Facebook повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби.

Зокрема, станом на другу половину дня на кордоні з Польщею в чергах стоять 60 автомобілів у пункті пропуску "Грушів", 100 - "Шегині", 120 - "Краковець".

На кордоні зі Словаччиною: 77 авто в пункті пропуску "Малий Березний" і 120 - на КПП "Ужгород". На кордоні з Угорщиною 95 автомобілів застрягли на КПП "Тиса".

Крім того, речник Луцького прикордонного загону ДПСУ Маргарита Вершиніна в ефірі "Україна 24", коментуючи сьогоднішні черги на пункті пропуску "Ягодин", спрогнозувала, що такі черги можуть тривати ще кілька днів.

"Тому що постійно вантажні транспортні засоби прибувають. Зазначу, що це початок місяця і кінець вихідних днів, тому багато вантажівок перетинає державний кордон. Тому прогнозуємо, що ще кілька днів може протриматися така черга", - відзначила вона.