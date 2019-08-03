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У Закарпатській області в ДТП постраждала жінка з дитиною

Новини » Надзвичайні події    03.08.2019 - 12:03
У Закарпатській області в ДТП постраждала жінка з дитиною
Фото: на місці дорожньо-транспортної пригоди (UA.ZakarpattyaPolice / Facebook)

Життю постраждалих наразі нічого не загрожує

У Закарпатській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю легкового автомобіля та скутера постраждали жінка та однорічна дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції області у Facebook.

За даними поліції, у п'ятницю, 2 липня, близько 13:40 в селі Хустець сталося зіткнення легкового автомобіля "ВАЗ 2106" та скутера, за кермом якого перебувала жінка з однорічною дитиною.

У Закарпатській області в ДТП постраждала жінка з дитиною

Попередньо встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся зі скутером. В результаті аварії водійка скутеру та її дитина з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані. Зараз життю постраждалих нічого не загрожує.

Зазначається, що обоє водіїв перебували у тверезому стані. За фактом інциденту відкрите кримінальне провадження. Подія була кваліфікована за ст. 286 КК України - порушення правил дорожнього руху з потерпілими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на трасі між Покровськом та Родинським у Донецькій області водій автомобіля "ВАЗ-ФОРЗА" не впорався із керуванням та з'їхав у кювет, в результаті чого загинула 1 людина і також четверо людей постраждали.

Як писало РБК-Україна раніше, 29 липня в Одеській області зіткнулися два автомобілі, в результаті чого постраждали чотири людини, серед яких одна дитина.

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