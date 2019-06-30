У Закарпатській обл. вибух газу зруйнував будинок, є постраждалі

У селі Неліпино Свалявського району Закарпатської області в результаті вибуху газоповітряної суміші було пошкоджено житловий будинок, а також травмовано двоє осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що в результаті вибуху власнику будинка діагностували опікові травми 1-3 ступеню важкості на площі 35% тіла, а його дворічний онук отримав забій лобової кістки та розсічення шкіри над бровою.

"Потерпілих каретами екстреної медичної допомоги госпіталізовано до лікувального закладу", - повідомили у ДСНС.

Рятувальниками була проведена розвідка місця події та ліквідовано незначні осередки горіння. В даний час правоохоронні органи встановлюють обставини події.

"Ймовірно все могло статися через витік газу з системи ГБО автомобіля "Москвич", що знаходився в гаражному приміщенні будинку", - повідомили рятувальники.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Відні стався вибух у житловому будинку. Представник пожежної бригади заявив, що кілька людей отримали поранення, і перед будівлею у четвертому районі австрійської столиці, яка межує з центром міста, був кратер.