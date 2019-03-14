У Закарпатській обл. керівника облавтодору підозрюють у заволодінні бюджетними коштами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Унаслідок протиправних дій посадовця, було завдано збитків на суму майже 1,9 млн грн

У Закарпатській області співробітники Національної поліції викрили злочинну схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт доріг області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції області.

Були зібрані докази причетності посадових осіб ДП "Закарпатський облавтодор" до організації протиправної діяльності.

На підставі зібраних матеріалів, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що директор державного підприємства та посадові особи комерційної структури розробили схему по заволодінню коштами, призначеними на будівництво та ремонт доріг.

"Для проведення ремонтно-будівельних робіт облавтодор купував у комерційної структури бітум. Тільки вартість продукції була значно вища від ринкової. Крім того, дана комерційна структура має ознаки фіктивності", - йдеться у повідомленні.

Для встановлення суми завданих збитків було призначено та проведено низку експертиз.

Наразі встановлено, що директор ДП "Закарпатський облавтодор" та посадові особи товариства заволоділи бюджетними коштами у сумі майже 1,9 мільйонів гривень.

За погодження ГПУ директору облавтодору було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.191 ККУ.

"Проводяться подальші процесуальні заходи щодо притягнення до відповідальності причетних до злочину осіб", - додали у відомстві.

Раніше поліція затримала посадовця, який спричинив збитки комунальним підприємствам Запоріжжя та області на суму майже 9 млн гривень.

Також повідомлялося, що слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві завершило досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння трьома посадовцями комунальної корпорації "Київавтодор" 8 млн гривень.