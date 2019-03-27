У Чернівецькій області вилучили одну з найбільших партій контрабандних сигарет

Фото: вилучення контрабанди (dpsu.gov.ua)

Цигарки намагалися переправити до Румунії двома фурами Volvo

У Чернівецькій області прикордонники викрили можливо одну з найбільших партій контрабандних тютюнових виробів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що велику партію тютюнових виробів, яка може виявитися однією з найбільших, прикордонники викрили у Чернівецькій області. Цигарки намагалися переправити до Румунії двома фурами Volvo.

У ДПСУ зазначили, що вантажівки перетинали кордон через пункт "Порубне" з різницею в кілька годин. Керували ними громадяни України 1985 і 1974 років народження. За документами водії везли вугілля з твердолистяних порід деревини, а під час перевірки серед вантажу знайшли приховані тютюнові вироби.

Нагадаємо, раніше ДПСУ на Закарпатті та Буковині викрила дві спроби переміщення тютюнових виробів в Румунію.

Додамо, в Одеській області виявили велику партію контрабандних сигарет. Прикордонники разом з працівниками Служби безпеки України та фіскальної служби зупинили автомобіль, під час огляду транспортного засобу було виявлено 136 тисяч пачок контрабандних сигарет білоруського виробництва.