В Закарпатській обл. чиновників підозрюють у розтраті понад 2 млн гривень

В Закарпатській області заступник начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства й керівник лісгоспу підозрюється у завданні збитків державі на суму 2,6 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що посадовці видали та погодили лісорубні квитки на проведення санітарних рубок, однак на підставі цих документів у 2016 проводилась порубка деревини на території природно-заповідного фонду.

"В наслідок чого державі було завдано 2,6 мільйона гривень збитків", - повідомили в Нацполіції.

Правоохоронці повідомили посадовим особам про підозру, їм інкримінують вчинення злочину, який передбачено ч. 2 ст. 364 (Зловживання службовим становищем) КК України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що екс-голову столичного банку підозрюють у розтраті понад 1,2 млн доларів. Головою правління, всупереч встановленим вимогам щодо порядку видачі кредитних коштів та без відповідного положення кредитного комітету банківської установи, уклав договір з товариством про відкриття відновлювальної кредитної лінії.