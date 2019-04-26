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Екс-голову столичного банку підозрюють у розтраті понад 1,2 млн долларов

Новини » Суспільство    26.04.2019 - 18:58
Екс-голову столичного банку підозрюють у розтраті понад 1,2 млн долларов
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Злочинні дії голови правління стали однією з підстав віднесення  банку до категорії неплатоспроможних

Оперативники управління захисту економіки в місті Києві Національної поліції, слідчі поліції Києва за процесуального керівництва прокуратури міста Києва оголосили підозру екс-голові правління столичного банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Нацполіції. 

Як повідомляється, головою правління, всупереч встановленим вимогам щодо порядку видачі кредитних коштів та без відповідного положення кредитного комітету банківської установи, уклав договір з товариством про відкриття відновлювальної кредитної лінії. Це надало можливість клієнту упродовж дії договору неодноразово отримувати та погашати суму кредиту в межах установленого ліміту, понад 1,2 млн доларів.

"Отримавши кредитні кошти, посадовці товариства вивели їх за межі України. Кошти були перераховані на рахунок компанії-нерезидента за фіктивний договір поставки товару. Проте договір було укладено лише для імітування ведення господарської діяльності товариством", - йдеться у повідомлені. 

Злочинні дії голови правління стали однією з підстав віднесення  банку до категорії неплатоспроможних.  Внаслідок чого виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення щодо запровадження в установі тимчасової адміністрації.

Нарізі екс-голові правління банку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу правопорушнику.

Раніше РБК-Україна повідомляло, у Тернопільській області припинили діяльність групи тюремних аферистів, які видурювали гроші у довірливих людей. 

Повідомляється, що в кінці жовтня була затримана група таких аферистів, а днями затримали ще двох спільників. За даними поліції, вони працювали за схемою, коли на телефон надходить дзвінок нібито від близької людини, яка просила передати гроші поліції, тому що стала винуватцем злочину або ДТП.

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