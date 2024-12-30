В Закарпатской области перевернулся пассажирский автобус, девять человек госпитализированы

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) поступило в 07:35.

"По предварительным данным, пассажирский автобус ПАЗ-3205, следовавший по маршруту "Мукачево - Барбово", съехал с дороги в кювет и перевернулся вверх колесами", - пишет Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Запорожской области.

Фото: в Закарпатской области перевернулся пассажирский автобус (zk.dsns.gov.ua)

На момент аварии в автобусе находились 25 пассажиров, из которых 9 человек были госпитализированы в Мукачевскую центральную районную больницу имени Святого Мартина.

"Они (спасатели, - ред.) оперативно отсоединили клеммы аккумуляторов, чтобы предотвратить возможное возгорание транспортного средства. Сейчас все обстоятельства аварии выясняют правоохранители", - добавляет Главное управление ГСЧС в Запорожской области.