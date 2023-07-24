В Закарпатской области обвалился мост: есть пострадавшие

В полицию сегодня около 19:00 поступило сообщение об обвале транспортного моста на трассе Мукачево-Рогатин в населенном пункте Бедевля.

По предварительным данным, обвалилась одна из секций моста вместе с двумя автомобилями - грузовиком и легковушкой.

"В результате обрушения моста на Тячевщине пострадали три человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - отмечают в ОВА.

При этом на месте происшествия уже работают все оперативно-спасательные службы. Также туда выехал глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Как отмечают в ведомстве, причиной инцидента стало то, что по мосту двигался грузовик, который существенно нарушил допустимые нормы нагрузки.

"Одновременно с грузовым авто на переходе было также легковое. Оно перевернулось, 3 пострадавших, все в состоянии средней тяжести", рассказал первый заместитель председателя ОВА Мирослав Белецкий.

В связи с обвалом моста движение транспорта организовали через такие населенные пункты: Крива - Терново - Нересница - Ольховцы - Бедевля.

Фото: маршрут объезда моста, который обвалился (t.me/zoda_inform)

Напомним, ранее стало известно, что в Греции из-за обвала моста на въезде в город Патра погибли два человека.