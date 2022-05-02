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На Закарпатті затримали організаторів незаконного переправлення ухильників через кордон

Фото: на Закарпатті затримали двох чоловіків (dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

У селі Ділове Закарпатської області правоохоронці затримали двох чоловіків, які за 4 тисячі доларів незаконно переправляли до Румунії військовозобов'язаного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГВС.

На даний час в рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" тривають слідчі дії.

Також поліція вивчає причетність затриманих до організації інших незаконних подорожей з України військовозобов'язаних чоловіків.

У разі доведення вини фігурантів, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали чоловіків, які за 16 тисяч євро мали переправити призовників через кордон.

Ми також писали про те, що житель Харкова вкрав мільйон гривень, ховаючись від обстрілу в підвалі.

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