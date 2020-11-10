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На Закарпатті на хабарі затримали голову ОТГ

Автор: Роман Тверденко

В Закарпатській області затримали на хабарі голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича. Він був переобраний на посаду від партії "Слуга народу".

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Про це повідомляють Офіс генерального прокурора і Офіс президента України.

Встановлено, що чиновник вимагав від керівника фірми 80 тисяч гривень за безперешкодну участь підрядника у тендері по об'єктах інфраструктури.

Голова ОТГ був затриманий при отриманні його посередником другої частини хабара у розмірі 60 тисяч гривень. Посередник разом з чиновником відправлені до СІЗО. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

В Офісі президента відреагували на ситуацію і підкреслили, що приналежність до партії "Слуга народу" не робить нікого особливим у питаннях відповідальності перед законом і тому розраховують на справедливі вироки для всіх фігурантів корупційних справ.

Нагадаємо, у вересні стало відомо про підозру в хабарництві для нардепа від СН Олександра Юрченка. Йому інкримінують лобіювання поправок до законодавства за грошову винагороду. Суд взяв його під варту з можливістю виходу під заставу 3,1 млн гривень. Тоді він вийшов під заставу, а в листопаді з нього зняли електронний браслет.

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