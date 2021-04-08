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Закарпаття вийшло на рівень "помаранчевої" зони карантину. Але це лише перший день

Новость на русском → Закарпаття, Четвер 08 квітня 2021 13:19
Закарпаття вийшло на рівень "помаранчевої" зони карантину. Але це лише перший день Фото: Закарпаття може перейти в "помаранчеву" зону карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Сьогодні, 8 квітня, - перший день, коли за контрольними показниками епідемічної ситуації Закарпатська область вийшла на рівень "помаранчевої" зони карантину. Для виходу з "червоної" зони потрібно, щоб ці показники трималися не менше п’яти днів.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Анатолій Полосков на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні перший день, коли за контрольними показниками епідемічної ситуації наша область вийшла на рівень "помаранчевої" зони", - зазначив Полосков.

За його словами, станом на 8 квітня завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 складає 44,4%. Кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 до визначених закладів охорони здоров'я протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення становить 60 осіб. Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрілим/підтвердженим випадком COVID-19 сягає 57%.

"Для того, щоб Державна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про виведення Закарпаття з "червоної зони", потрібно тримати ці показники не менше п’яти днів, і далі бути максимально відповідальними один перед одним", - наголосив Полосков.

Голова ОДА закликав мешканців регіону не втрачати пильності, дотримуватися всіх вимог карантинних обмежень, аби повернутися в "помаранчеву" зону.

Зазначимо, в Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях спостерігається поліпшення ситуації з коронавірусом. У Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.

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