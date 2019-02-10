На Закарпатті рівень захворюваності на ГРВІ пішов на спад

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Протягом тижня у регіоні захворіли 7 тис. 961 особа

Протягом тижня до медичних закладів Закарпаття із симптомами ГРВІ звернулося 7 тис. 961 особа, що на 4% менше, ніж за попередній тиждень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт голови Закарпатської обласної державної адміністрація Геннадія Москаля.

Як зазначається, карантин сприяв зменшенню кількості хворих серед дітей, натомість кількість дорослих хворих збільшується.

"Протягом цього тижня до медичних закладів Закарпаття із симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ) звернулося 7 тисяч 961 чоловік, що на 4 відсотки (або 320 випадків) менше, ніж за попередній тиждень. Показник захворюваності становить 632 на 100 тисяч населення і перевищує епідемічний поріг на 16% (за попередній тиждень епідпоріг було перевищено на 21%)", - йдеться в повідомленні.

Загалом серед осіб, що звернулися за медичною допомогою, 4675 дітей віком до 17 років (58% від усіх захворілих) і 3286 дорослих (42%). Найбільший відсоток звернень дітей до лікарів у Мукачівському та Виноградівському районах (70% захворілих), а дорослих - у м.Мукачеві та Перечинському районі (більше 50% звернень).

Раніше РБК-Україна писало, що в 11 областях України захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг.

Також повідомлялося, що Львівській області призупинили навчальний процес у школах Дрогобича і Стебника через зростання захворюваності на грип та ГРВІ серед учнів.