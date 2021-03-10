В Закарпатті дозволили точково посилювати карантин: які можуть бути обмеження

У Закарпатській області місцеві власті дозволили посилювати карантин на місцях. Рішення про посилення обмежень будуть прийматися виходячи з рівня захворюваності.

На засіданні обласної комісії з ТЕБ та НС вирішили, що в разі високого відсотка захворюваності можна локально закривати непродовольчі ринки, дошкільні навчальні заклади, переводити учнів початкових класів на дистанційне навчання. Також необхідно забезпечити умови дистанційної роботи.

Наголошується, що на Закарпатті на 99% заповнені всі реанімаційні відділення в лікарнях, які приймають хворих на коронавірус. В цілому лікарні на 69% заповнені COVID-зараженими.