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На Закарпатті сталася пожежа в магазині будматеріалів

Новини » Надзвичайні події     07.12.2019 - 17:15
На Закарпатті сталася пожежа в магазині будматеріалів
Фото: пожежа в магазині будматеріалів (zk.dsns.gov.ua)

Площа пожежі становить близько 2 тис. кв. метрів

У Закарпатській області сталася масштабна пожежа в магазині будівельних матеріалів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, інцидент стався в смт Буштино Тячівського району.

Інформація про пожежу в магазині будівельних матеріалів надійшла співробітникам ДСНС в суботу, 7 грудня, о 12:36.

Як з'ясувалося на місці, площа пожежі складає близько 2 тис. кв. метрів.

"Було прийнято рішення залучити додаткові сили та засоби від 10-ї державної пожарноспасательной частині р. Хуст та місцевої пожежної команди с. Чумальово", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, в 13:43 пожежа на площі близько 2 тис. кв. метрів було локалізовано. Її ліквідація триває. На місці події працюють вісім одиниць техніки та 35 чоловік особового складу.

Про загиблих і постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, 4 грудня близько 10-ї ранку в Одесі сталася пожежа в будівлі коледжу. Вогонь спалахнув на третьому поверсі шестиповерхового будинку. Займання могло статися через подовжувача в закритому кабінеті. Поліція розглядає версію підпалу. Число постраждалих в результаті пожежі зросла до 32 осіб, а число загиблих - до п'яти.

Крім того, в центрі Києва в одному з будинків елітного житлового кварталу "Новопечерські липки" сталася пожежа.

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