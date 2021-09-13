Закарпаття переходить в "жовту" зону: які навчальні заклади продовжать роботу
З наступного тижня Закарпатська область переходить до "жовтого" рівня небезпеки. В ОДА пояснили, які навчальні заклади продовжать роботу.
За словами Анатолія Полоскова, після переходу в "жовтий" рівень небезпеки у Закарпатській області:
- продовжать роботу освітні заклади у яких більше ніж 80% персоналу вакциновано однією або ж двома дозами вакцини;
- заклади освіти, які не мають більше ніж 80% вакцинованого персоналу - будуть закриті на карантин;
- діти, учні й студенти закритих навчальних закладів будуть змушені перебувати вдома.
Сьогодні, у Закарпатській області, як відзначив голова ОДА, лише 5 територіальних громад мають школи з більше ніж 80% вакцинованого персоналу:
- Великобийганська ТГ;
- Великодобронська ТГ;
- Колочавська ТГ;
- Міжгірська ТГ;
- Синевирська ТГ.
21 територіальна громада досі не забезпечила достатнього рівня вакцинації серед освітян:
- Бедевлянська ТГ;
- Богданська ТГ;
- Великобичківська ТГ;
- Великолучківська ТГ;
- Виноградівська ТГ;
- Вишківська ТГ;
- Вільховецька ТГ;
- Горондівська ТГ;
- Довжанська ТГ;
- Дубівська ТГ;
- Зарічанська ТГ;
- Кам’янська ТГ;
- Керецьківська ТГ;
- Костринська ТГ;
- Нелипінська ТГ;
- Нересницька ТГ;
- Оноківська ТГ;
- Рахівська ТГ;
- Солотвинська ТГ;
- Усть-Чорнянська ТГ;
- Ясінянська ТГ.