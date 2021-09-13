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Закарпаття переходить в "жовту" зону: які навчальні заклади продовжать роботу

Автор: Сергій Пишкін

З наступного тижня Закарпатська область переходить до "жовтого" рівня небезпеки. В ОДА пояснили, які навчальні заклади продовжать роботу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Закарпатської ОДА Полоскова Анатолія.

За словами Анатолія Полоскова, після переходу в "жовтий" рівень небезпеки у Закарпатській області:

  • продовжать роботу освітні заклади у яких більше ніж 80% персоналу вакциновано однією або ж двома дозами вакцини;
  • заклади освіти, які не мають більше ніж 80% вакцинованого персоналу - будуть закриті на карантин;
  • діти, учні й студенти закритих навчальних закладів будуть змушені перебувати вдома.

Сьогодні, у Закарпатській області, як відзначив голова ОДА, лише 5 територіальних громад мають школи з більше ніж 80% вакцинованого персоналу:

  • Великобийганська ТГ;
  • Великодобронська ТГ;
  • Колочавська ТГ;
  • Міжгірська ТГ;
  • Синевирська ТГ.

21 територіальна громада досі не забезпечила достатнього рівня вакцинації серед освітян:

  • Бедевлянська ТГ;
  • Богданська ТГ;
  • Великобичківська ТГ;
  • Великолучківська ТГ;
  • Виноградівська ТГ;
  • Вишківська ТГ;
  • Вільховецька ТГ;
  • Горондівська ТГ;
  • Довжанська ТГ;
  • Дубівська ТГ;
  • Зарічанська ТГ;
  • Кам’янська ТГ;
  • Керецьківська ТГ;
  • Костринська ТГ;
  • Нелипінська ТГ;
  • Нересницька ТГ;
  • Оноківська ТГ;
  • Рахівська ТГ;
  • Солотвинська ТГ;
  • Усть-Чорнянська ТГ;
  • Ясінянська ТГ.
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