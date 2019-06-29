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У Закарпатській обл. вилучили рекордну партію контрабандних сигарет

Новини » Надзвичайні події    29.06.2019 - 19:30
У Закарпатській обл. вилучили рекордну партію контрабандних сигарет
Фото: вилучені тютюнові вироби (dbr.gov.ua)

Сума вилученого товару складає близько 70 млн гривень

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з працівниками Служби безпеки України викрили факт незаконного ввезення на митну територіїю України тютюнових виробів, які виготовлені в інших країнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

У ДБР розповіли, що за попередньою інформацією, розповсюдженням тютюнових виробів займались за сприянням службових осіб правоохоронних органів. Вони розповсюджували їх на "чорному ринку" України, а також переправляли контрабандою до країн Євросоюзу.

"Під час санкціонованого обшуку у одному із складських приміщень у м. Мукачево, слідчі  ДБР виявили та вилучили ящики із сигаретами без марок акцизного податку. Тоді ж надійшла інформація про перебування на території автостоянки, поруч з обшукуваним складським приміщенням, транспортних засобів, в яких також знаходились сигарети невідомого походження без відповідних акцизних марок", - повідомили у ДБР.

З 27 по 29 червня ДБР та СБУ провели 11 обшуків зазначених автомобілів з причепами та напівпричепами й вилучили велику партію контрабандних цигарок.

"Вилучено найбільшу партію контрабандних цигарок за історію незалежної України.  За попередніми підрахунками сума знайденого товару складає 70 млн грн. Крім цього, виявлено тринадцять вантажних автомобілів, які переміщали підакцизну продукцію", - повідомили правоохоронці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на кордоні з Польщею виявлено контранбанду майже 100 тис. пачок цигарок. Співробітники оперативних підрозділів Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України (ДПСУ) запобігли спробі незаконного переміщення до Польщі майже 100 тис. пачок контрабандний цигарок.

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