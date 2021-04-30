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Закарпаття накриє злива, а в горах - загроза сходження лавин

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики Українського Гідрометцентру попередили про зливу на Закарпатті. Разом з тим, у горах зберігається сніголавинна небезпека.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Синоптики зазначили, що сьогодні на Закарпатті значний дощ (1 рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, у зв’язку з вiдлигою 30 квiтня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Попри дощову погоду в західних областях, в інших регіонах - пожежна небезпека. У Тернопільській, більшості районів Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Сумської, Харківської, Донецької та центральних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, на сайті УкрГідрометцентру попередили про грозові дощі у більшості областей - на заході та півночі. Втім, температура повітря по всій території Україні підніметься до +17+20, а вночі не буде заморозків.

Нагадаємо, погода в Україні на Великдень буде тепла, але в неділю синоптики прогнозують грози в багатьох областях країни.

Зазначимо, в УкрГідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні на Великдень.

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