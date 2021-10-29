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Закарпаття на межі екологічної катастрофи через "трубу Медведчука", - СБУ

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П'ятниця 29 жовтня 2021 14:24
Закарпаття на межі екологічної катастрофи через "трубу Медведчука", - СБУ Фото: "трубу Медведчука" порізали на метал (rbc.ua/rus/news)
Автор: Ілона Свиридова

Служба безпеки України заявляє, що через трубопровід "Самара - Західний напрямок" Закарпатська область опинилася на межі екологічної катастрофи. Передбачається, що так звана "труба Медвечука" причетна до масштабного забруднення земель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

Повідомляється, що СБУ викрила керівництво ТОВ "Прикарпатзахідтранс", яке раніше володіло трубопроводом. Збиток екології регіону оцінюється в понад 34 млн гривень.

За даними слідства, в кінці 2018 року компанія самовільно почала демонтаж резервної гілки нафтопроводу "Самара - Західний напрямок". Зокрема, без дозвільної документації були демонтовані цистерни і близько 33 км труби.

"З метою отримання надприбутків ділки приховано "закопували" в грунт небезпечні відходи з цистерн. При цьому вони постійно нарощували обсяги небезпечних речовин, що могло спричинити екологічну катастрофу", - йдеться в повідомленні.

В результаті демонтажу труби, залишки паливно-мастильних матеріалів забруднили майже 20 тисяч квадратних метрів земель. Частина з них - поблизу місцевого водозабору.

"За висновками експертів, дії зловмисників призвели до тяжких наслідків щодо забруднення та псування земель. Інженерно-екологічна експертиза підтвердила суму завданих державі збитків більш ніж на 34 млн гривень", - зазначили в СБУ.

В ході обшуків на місці діяльності компанії та відокремленого підрозділу нафтобази вилучили документацію, що доводить проведення незаконного демонтажу.

Колишньому головному інженеру "Прикарпатзахідтрансу" вже повідомили про підозру у службовій недбалості. Тривають слідчі дії в рамках кримінальної справи за ч.2 ст. 239 (забруднення або псування земель), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, після введення санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, у пов'язаної з ним компанії забрали трубопровід "Самара-Західний напрямок", ним на сьогодні управляє державна"Укртранснафта".

РБК-Україна писало, що "труба Медведчука" простоює через відсутність дозвільних документів для її роботи.

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Віктор Медведчук Служба безпеки України Закарпатська область
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