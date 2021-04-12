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На Закарпатті будуть посилювати карантин в окремих громадах

Новость на русском → Ужгород, Понеділок 12 квітня 2021 12:13
На Закарпатті будуть посилювати карантин в окремих громадах Фото: Андрій Полосков (facebook.com/odazakarpattya)
Автор: Ігор Литвиненко

У Закарпатській області планують вводити додаткові карантинні обмеження в окремих громадах. Зараз в області є п'ять громад, де можуть посилити карантин.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Закарпатської області Андрій Полосков.

За його словами, додаткові обмеження будуть вводитися в залежності від ситуації з COVID-19.

"Наше з вами спільне завдання - перебувати в жовтій зоні довше, адже це наша з вами можливість жити в кращих умовах. Закликаю підприємців бути максимально відповідальними, адже мова йде про те, як довго ви зможете працювати. У нас з вами повинна бути нульова толерантність до порушень - заради того, щоб зберегти життя і здоров'я людей", - заявив Полосков.

При цьому, в яких саме громадах можуть посилити карантин, не повідомляється.

Нагадаємо, Закарпатська область з 11 квітня вперше більш ніж за місяць вийшла з "червоної" зони карантину. Регіон перейшов в "жовту" зону. Закарпатті було внесено в "червону" зону ще 8 березня.

Раніше РБК-Україна писало, що зараз в "червоній" зоні знаходяться 12 регіонів. При цьому три області на межі потрапляння в цю зону.

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