ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Закарпатті банда продавала по 500 підроблених документів на день

Новость на русском →
Ужгород, П'ятниця 24 грудня 2021 15:30
На Закарпатті банда продавала по 500 підроблених документів на день Фото: Продаж фальшивих документів викрила поліція на Закарпатті (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці викрили в Закарпатській області банду, яка займалася виготовленням і продажем підроблених документів. У день шахраї реалізовували близько 500 фальшивок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Вийти на шахраїв вдалося завдяки виявленому у жителя Закарпатської області підробленого сертифіката про вакцинацію від коронавірусу. Чоловік пред'явив його на пункті пропуску на кордоні. Проти нього порушили кримінальну справу за використання фальшивого документа.

В ході слідства було встановлено, що до підробного сертифіката причетна група осіб в Ужгороді. Вони організували в місті мережу офісів, через які продавали фальшиві документи.

Оперативники з'ясували, що окрім підроблених сертифікатів та ПЛР-тестів шахраї продавали фальшиві водійські права, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, паспорти (ID-карти) України та країн Європейського Союзу. За даними поліції, тільки COVID-документів зловмисники в день продавали не менше 500 штук.

В ході обшуків була вилучена дорога комп'ютерна техніка, бланки різних документів і готові до продажу фальшивки.

Фото: Продаж фальшивих документів викрила поліція на Закарпатті (npu.gov.ua)

Нагадаємо, з 19 по 22 грудня в аеропорту "Бориспіль" 30 осіб пред'явили підроблені сертифікати про вакцинацію.

Зазначимо, з початку 2021 року СБУ викрила понад 100 угруповань з виготовлення підроблених covid-сертифікатів і довідок про негативний результат ПЛР-тестів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Ужгород Закарпатська область
NEWS
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід