В аеропорту "Бориспіль" виявили 30 підроблених COVID-сертифікатів
У період з 19 по 22 грудня на території аеропорту 30 осіб надали сертифікати про вакцинацію з ознаками підробки. Поліція перевірятиме кожен факт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
Правоохоронці після виявлення підроблених COVID-документів відкрили кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України про підробку та використання підроблених документів.
Фігурантам може загрожувати покарання у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.
По кожному з фактів буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.
Нагадаємо, з початку року СБУ викрила понад 100 угруповань з виготовлення підроблених COVID-сертифікатів та довідок про негативний результат ПЛР-тестів. Понад 40 організаторів злочинних схем повідомлено про підозру.