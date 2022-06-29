ru ua
Ср, 29 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зацікавився відновленням аеродрому. Мільярдер Бренсон приїхав у Гостомель

Новость на русском →
Гостомель, Середа 29 червня 2022 14:22
Зацікавився відновленням аеродрому. Мільярдер Бренсон приїхав у Гостомель Фото: мільярдер Річард Бренсон у Гостомелі Київської області (t.me/tarasdumenko)
Автор: Наталія Гурковська

Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі в середу, 29 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Гостомельської селищної військової адміністрації Тараса Думенка.

Зацікавився відновленням аеродрому. Мільярдер Бренсон приїхав у Гостомель

"У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Розповів гостю про такі перспективи та наявні проекти реконструкції летовища", - написав Думенко.

Зазначимо, що Річард Бренсон постійно виступає на підтримку України.

Як повідомлялося, Бренсон кілька разів висловлювався на підтримку України. Так, наприклад, раніше у своїй статті Бренсон закликав світових бізнесменів об'єднатися у зв'язку з можливим вторгненням Росії в Україну. Він заявив, що необхідно відстояти суверенітет країни в умовах російської агресії.

Також Бренсон написав другу статтю, присвячену ситуації навколо безпеки України. Американський підприємець зазначив, що момент гострої кризи - погана новина не лише для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область
NEWS
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні
DAILY
"Росію ненавиджу більше, ніж самі українці": як живуть в Україні з російським паспортом
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Росію ненавиджу більше, ніж самі українці": як живуть в Україні з російським паспортом