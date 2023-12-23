Заболеваемость COVID-19 в мире только за месяц выросла на 52%, - ВОЗ

В течение прошлого 28-дневного периода было зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев заболевания. В то же время количество летальных случаев уменьшилось на 8%, несмотря на то, что было зарегистрировано более 3 тысяч новых смертей.

По состоянию на 17 декабря в мире зарегистрировано более 772 миллионов подтвержденных случаев и почти семь миллионов смертей.

"За период с 13 ноября по 10 декабря 2023 года было зарегистрировано более 118 000 новых госпитализаций в связи с COVID-19 и более 1600 новых госпитализаций в отделение интенсивной терапии (ОИТ), что составляет общий рост на 23% и 51% соответственно среди стран, которые регулярно отчитывались в течение текущего и прошлого отчетных периодов", - пишет ВОЗ.

Коронавирус в Украине

Следует отметить, что ВОЗ официально отменила пандемию коронавируса в мире в мае 2023 года. В Украине также сняли ограничения и отменили карантин.

В ноябре главный государственный санитарный врач Игорь Кузин винтервью РБК-Украина рассказал, что в нашей стране зафиксировано 13 штаммов коронавируса.

Тем временем в Черновицкой области из-за превышения эпидемического уровня заболеваемости гриппом, простудой и коронавирусом могут ввести карантин.