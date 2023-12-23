RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Заболеваемость COVID-19 в мире только за месяц выросла на 52%, - ВОЗ

Фото: заболеваемость COVID-19 в мире только за месяц выросла на 52% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С 20 ноября по 17 декабря 2023 года уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

В течение прошлого 28-дневного периода было зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев заболевания. В то же время количество летальных случаев уменьшилось на 8%, несмотря на то, что было зарегистрировано более 3 тысяч новых смертей. 

По состоянию на 17 декабря в мире зарегистрировано более 772 миллионов подтвержденных случаев и почти семь миллионов смертей. 

"За период с 13 ноября по 10 декабря 2023 года было зарегистрировано более 118 000 новых госпитализаций в связи с COVID-19 и более 1600 новых госпитализаций в отделение интенсивной терапии (ОИТ), что составляет общий рост на 23% и 51% соответственно среди стран, которые регулярно отчитывались в течение текущего и прошлого отчетных периодов", - пишет ВОЗ.

Коронавирус в Украине

Следует отметить, что ВОЗ официально отменила пандемию коронавируса в мире в мае 2023 года. В Украине также сняли ограничения и отменили карантин.

В ноябре главный государственный санитарный врач Игорь Кузин винтервью РБК-Украина рассказал, что в нашей стране зафиксировано 13 штаммов коронавируса.

Тем временем в Черновицкой области из-за превышения эпидемического уровня заболеваемости гриппом, простудой и коронавирусом могут ввести карантин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVIDВООЗ