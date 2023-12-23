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Захворюваність на COVID-19 у світі лише за місяць зросла на 52%, - ВООЗ

Фото: захворюваність на COVID-19 у світі лише за місяць зросла на 52% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З 20 листопада по 17 грудня 2023 року рівень захворюваності на COVID-19 виріс на 52% у порівнянні з попереднім 28-денним періодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВООЗ.

Протягом минулого 28-денного періоду було зареєстровано більше ніж 850 тисяч нових випадків захворювання. Водночас кількість летальних випадків зменшилась на 8%, попри те, що було зареєстровано більш як 3 тисяч нових смертей. 

Станом на 17 грудня у світі зареєстровано понад 772 мільйони підтверджених випадків і майже сім мільйонів смертей. 

"За період з 13 листопада по 10 грудня 2023 року було зареєстровано понад 118 000 нових госпіталізацій у зв'язку з COVID-19 та понад 1600 нових госпіталізацій у відділення інтенсивної терапії (ВІТ), що становить загальне зростання на 23% та 51% відповідно серед країн, які регулярно звітували протягом поточного та минулого звітних періодів", - пише ВООЗ. 

Коронавірус в Україні

Варто зазначити, що ВООЗ офіційно скасувала пандемію коронавірусу у світі у травні 2023 року. В Україні також зняли обмеження та скасували карантин.

В листопаді головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що в нашій країні зафіксовано 13 штамів коронавірусу. 

Тим часом у Чернівецькій області через перевищення епідемічного рівня захворюваності на грип, застуду та коронавірус можуть ввести карантин

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