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Чоловік, який захопив будівлю мерії у Вірменії, вчинив самогубство

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Масіс, Субота 20 серпня 2022 06:14
Чоловік, який захопив будівлю мерії у Вірменії, вчинив самогубство Фото: який захопив будівлю мерії у Вірменії вчинив самогубство (168.am)
Автор: Артур Родивилов

Громадянин, який захопив будівлю мерії Масіса у Вірменії, в ході поліційної операції був виявлений з вогнепальним пораненням в області голови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт 168.am.

Співробітник поліції в ніч на суботу в бесіді з журналістами повідомив, що це було самогубство.

"В ході переговорів з чоловіком, що захопив мерію, прозвучали постріли. Співробітники поліції увійшли всередину і виявили тіло 36-річного Едварда Маргарян з вогнепальним пораненням в області голови. Він покінчив життя самогубством", - повідомив співробітник поліції.

У лавах поліції вбитих і поранених немає, йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, 19 серпня стало відомо, що невідомий чоловік, озброєний гранатою і пістолетом, пробрався в мерію Масиса. Повідомлялося, що в той момент в будівлі міської адміністрації були тільки сторож і прибиральниця.

Раніше в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який нелегально торгував зброєю. Під час затримання порушник кинув у поліціянтів гранату.

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