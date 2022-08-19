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У Вірменії чоловік з гранатою увірвався в будівлю мерії

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Масіс, П'ятниця 19 серпня 2022 23:22
У Вірменії чоловік з гранатою увірвався в будівлю мерії Фото: у Вірменії чоловік з гранатою увірвався в будівлю мерії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Невідомий чоловік з гранатою в п'ятницю ввечері увірвався в будівлю мерії вірменського міста Масіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменії".

Зараз будівля оточена співробітниками поліції.

Поліція Вірменії веде переговори з чоловіком, повідомила пресслужба поліції республіки.

Даний громадянин - колишній депутат міської ради Масіса, який назвав причиною своїх дій невдоволення діяльністю мера Давида Амбарцумяна.

Чоловік зробив кілька пострілів з пістолета, потім очевидці почули, імовірно, вибух.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який нелегально торгував зброєю. Під час затримання порушник кинув у поліціянтів гранату.

Пізніше в одному з житлових масивів Дніпра чоловік кинув з вікна гранату у людей. Від вибуху постраждала 11-річна дитина.

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