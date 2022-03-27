RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

При захопленні Славутича російськими військами загинули три особи

Фото: вчорашній мітинг у Славутичі (t me babel)
Автор: Сергей Новиков

При захопленні Славутича (Київська область) російськими військами загинули три особи. Один із загиблих - учасник місцевої самооборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Юрія Фомічева в ефірі телемарафону.

За його словами, вчора при розгоні мітингу від вибух світлошумових гранат постраждали дві особи, одна з них у важкому стані.

"Також у нас є загиблі під час військових дій. Ще дві особи загинули. І хлопець з територіальної оборони на блокпосту також загинув в перший день від важких поранень. Такі втрати Славутича. Це просто жах, що відбувається в мирних містах", - зазначив Фомічев.

Він також підкреслив, що в Славутичі немає підрозділів Збройних сил України, місто захищалося тільки силами територіальної оборони.

Детальніше про вчорашні події читайте в матеріалі "Вторгнення окупантів, протести і викрадення мера: що відбувається в Славутичі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СлавутичВійна Росії проти України