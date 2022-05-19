Загарбники почали прискорювати паспортизацію в ОРДЛО, - Денісова

"Відтепер подати заяву на отримання громадянства РФ мешканці ОРДЛО можуть без так званого паспорта незаконних псевдодержавних формувань. Обов’язковими умовами є наявність паспорта громадянина України (паперового чи ID), а також реєстрації проживання на тимчасово окупованій території", - зазначила Денісова.

За її інформацією, за відсутності реєстрації "заявнику" необхідно надати так звану адресну довідку, яка підтверджує постійне проживання на тимчасово окупованій території.

Також Денісова додала, що загарбники спрощують процес подачі заяви на отримання громадянства Росії для депортованих на територію РФ громадян України.

При цьому вона підкреслила, що усі українці, які примусово отримали російські паспорти, залишаються громадянами України, і уточнила, що українська держава не визнає жодних російських документів, які нав’язала РФ.

Чиновниця звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з проханням врахувати ці факти.