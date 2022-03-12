Захоплення Запорізької АЕС: окупанти заявили, що вона у власності "Росатому"

Російські окупанти на захопленій Запорізькій АЕС заявили, що вона нібито тепер належить "Росатому". І повинна працювати відповідно до його указів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Енергоатому".

За словами керівника "Енергоатому" Петра Котіна, представники так званої російської військово-цивільної адміністрації зустрічалися з менеджментом Запорізької АЕС.

"Вони заявили менеджменту, що це зараз станція "Росатома", і більше вона Україні не належить - мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція повинна працювати відповідно до указів "Росатому", - розповів Котін.

Зазначимо, "Росатом" - це російський державний холдинг, який об'єднує понад 400 підприємств. До його складу входять всі цивільні атомні компанії РФ, підприємства ядерного збройового комплексу, науково-дослідні організації, атомний криголамний флот і АЕС.