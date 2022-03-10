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Захоплення Запорізької АЕС: окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища

Автор: Олександр Мороз

Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища. Воно межує з територією атомної станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Енергоатому".

"Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, яке межує з атомною електростанцією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою росіянами Запорізькою АЕС.

Українська сторона заявляє, що персонал станції піддається тортурам.

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Запорожская АЭСЭнергодарВійна Росії проти України