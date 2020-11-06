Захоплення активів у Криму: суд перейшов до розгляду ще одного позову проти РФ

Міжнародний арбітраж в Парижі (Франція) перейшов до розгляду позову компанії "Укренерго" проти Російської Федерації на 527 млн євро. Українська компанія вимагає компенсацію за захоплені активи в анексованому Криму.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укренерго".

Повідомляється, що арбітражний суд 20 жовтня перейшов до чергового етапу у справі "Укренерго" проти Росії, а саме - безпосередньо до розгляду позову. Компанія наполягає на виплаті компенсації у розмірі 527,53 млн євро і понад 94 млн євро відсотків.

Арбітраж було ініційовано, оскільки Росія порушила міжурядову угоду про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року. Інтереси НЕК "Укренерго" у справі представляє міжнародна юридична фірма LALIVE.

На території Криму до анексії працював відокремлений підрозділ "Кримська електроенергетична система", який обслуговував понад 1300 км магістральних ліній електропередачі і 17 високовольтних підстанцій. Крім того, на півострові діяли оздоровчий комплекс "Семидвір'я", пансіонат "Енергетик" та виробниче підприємство "Південьенергопром".

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що Арбітражний суд в Парижі почав розгляд цієї справи.

Відзначимо, загалом міжнародні арбітражі розглядають 8 позовів України проти Росії на 12 млрд доларів.