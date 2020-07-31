Арбітраж в Парижі розгляне справу про захоплення Росією об’єктів "Укренерго" в Криму

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"Укренерго" вимагає від Росії компенсації

Арбітражний суд в Парижі розпочав розгляд справи щодо незаконного захоплення Російською Федерацією інфраструктурних об’єктів НЕК "Укренерго" на території АР Крим. Розгляд розпочався 16 липня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

Як зазначили в прес-службі, в межах справи "Укренерго" вимагає компенсації за порушення Росією угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року, а саме за захоплення Росією під час анексії Криму магістральних мереж та інших об’єктів, які належать "Укренерго".

Також до вимог входить компенсація шкоди від незаконної експропріації інвестицій "Укренерго" в Криму та порушення зобов’язання гарантувати повний та безумовний правовий захист.

Як зазначив член правління НЕК "Укренерго" Максим Юрков, вартість активів, щодо яких подано позов, буде встановлено після проведення оцінки.

Нагадаємо, у квітні 2018 року НЕК "Укренерго" відповідно до чинної процедури розгляду справ до представників РФ було відправлено запити для досудового врегулювання спору.

Потім в серпні 2019 року НЕК "Укренерго" повідомила Російську Федерацію про передачу до арбітражного суду вимог в спорі щодо втрати активів на території Криму.

Провадження у справі ведеться відповідно до Арбітражного регламенту Комісії ООН з права міжнародної торгівлі від 15 грудня 1976 року (ЮНСІТРАЛ). Відповідно до нього склад суду був визначений 27 березня 2020 року.

Зазначимо, Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму.