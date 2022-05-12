У захоплених районах Запорізької області окупанти викрали 271 людину, - глава ОВА

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на тимчасово захоплених територіях Запорізької області окупанти викрали 271 людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Стара.
"З початку війни станом на 11 травня 2022 року на тимчасово окупованих територіях підтверджено 271 випадок викрадення людей", - заявив Старух.
За його словами, сьогодні 118 осіб продовжують перебувати в заручниках, звільнені - 153.
"За останній день звільнено ще двох наших земляків", - підкреслив голова Запорізької ОВА.
Нагадаємо, російські окупанти вкрали з музею Мелітополя колекцію скіфського золота. За фактом порушення законом і звичаїв війни Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження.
Раніше російські військові в Мелітополі викрали співробітницю місцевого музею.
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