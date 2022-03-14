Захоплені співробітники ЧАЕС через втому не можуть вести технічне обслуговування

За інформацією МАГАТЕ, співробітники ЧАЕС не мають умов для відпочинку, що позначається на їх роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ .

У звіті МАГАТЕ йдеться, що штат ЧАЕС з 211 технічних фахівців і охоронців досі не може покинути об'єкт з дня, коли російські війська увійшли на об'єкт 24 лютого. МАГАТЕ висловлює серйозну стурбованість з приводу перевезення персоналу за межі зони відчуження. Регулюючий європейський орган не має прямого зв'язку з персоналом, але отримує інформацію від зовнішнього керівництва АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі сказав, що всі важкі умови праці, з якими стикається персонал на об'єкті, в поєднанні з відсутнім зв'язком і електропостачанням, робить ще більш нагальною ініціативу МАГАТЕ, спрямовану на забезпечення безпеки на українських АЕС.