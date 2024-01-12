ua en ru
Пт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Захват вертолета ООН в Сомали: на борту были украинцы

Украина, Пятница 12 января 2024 19:03
UA EN RU
Захват вертолета ООН в Сомали: на борту были украинцы Фото: представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Министерство иностранных дел Украины подтверждает захват четырех украинцев на территории Сомали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера МИД Украины Олега Николенко.

"Наши граждане были членами экипажа вертолета Миссии ООН в Сомали, который потерпел крушение. Их личности установлены. Вместе с украинцами на борту были также пятеро иностранцев", - сообщил Николенко.

По словам спикера, посольство Украины в Кении и Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке уже получили срочные поручения МИД Украины принять необходимые меры.

"Выясняем все детали аварии и захвата, состояние украинцев, устанавливаем связь с компанией-владельцем вертолета для координации действий. Держим эту ситуацию на особом контроле вместе с другими причастными ведомствами нашего государства", - добавил он.

Захват вертолета

Мы сообщали, что боевики "Аш-Шабааб" захватили вертолет Организации Объединенных Наций, когда он совершил вынужденную посадку в районе, контролируемом исламистской группировкой.

Ситуация в Сомали

Уже не первый год в стране наблюдается критическая ситуация с продовольствием - из-за этого и сильнейшую засуху за десятилетие погибли более 43 тысяч человек.

ООН и другие доноры системно помогают Сомали. Так, бюджет ООН на гуманитарную помощь Сомали составляет 72 миллиона евро (77 миллионов долларов), из которых 10 миллионов евро (10,68 миллиона долларов) предназначены для КПН.

В рамках этого им помогают и другие страны, например Украина. В сентябре прошлого года мы передали в Сомали и Эфиопию 50 тысяч тонн украинской пшеницы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Украинка Сомали
NEWS
Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море
Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море
DAILY
Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту