Захват Покровска подорвет боевой потенциал армии РФ, - ISW

Обнародованные 10 декабря геолокационные данные указывают на то, что войска РФ продвинулись на запад от села Новый Труд и вдоль трассы Е50 к югу от села Даченское, сузив небольшой район позиций ВСУ к западу от трассы Е50 и к югу от линии Новый Труд - Даченское. Это продвижение позволило российским войскам оказаться примерно в шести километрах к югу от Покровска.

В ISW предполагают, что в ближайшие дни россияне, вероятно, продолжат попытки захватить район между н.п. Новый Труд и Даченское. Это даст им более сильную позицию, с которой они смогут штурмовать село Шевченко к северо-западу от села Новый Труд и к юго-западу от Покровска.

Критическая ситуация

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин 11 декабря отметил, что войска РФ атаковали украинские укрепления к западу от села Новый Труд, к югу от Новотроицкого (к юго-западу от Шевченко) и на юго-западной окраине самого н.п. Шевченко.

По словам Волошина, украинские силы потеряли две позиции во время этих атак и работают над возвращением контроля.

Командир действующего под Покровском украинского батальона, охарактеризовал ситуацию на этом направлении как "критическую". По его словам, это связано с тем, что каждое российское формирование размером с батальон ежемесячно получает около 200 новых военнослужащих.

Украинский военный также подчеркнул, что россияне атакуют позиции ВСУ до 30 раз в день и имеют преимущество в артиллерийских обстрелах. Это свидетельствует о том, что войска РФ сейчас полагаются на преимущество в количестве личного состава и артиллерийских боеприпасах для обеспечения тактических преимуществ на Покровском направлении.

По оценкам ISW, российское командование возобновило наступательные операции для захвата Покровска путем разворота с юга. Однако этот маневр стоит огромных потерь живой силы и техники.

Другой офицер бригады ВСУ сообщил, что за две недели российские войска потеряли на Покровском направлении почти 3 тысячи человек. В ISW убеждены, что продолжение потерь такого масштаба приведет к росту расходов на и без того перегруженную российскую армию.

"Российские войска вполне могут продолжать продвигаться в направлении Покровска, но потери, которые они понесут, ограничат их способность превратить эти успехи в более далеко идущие наступательные операции", - полагают в Институте изучения войны.