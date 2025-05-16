"Захват", которого не было: командир ВСУ разоблачил ложь РФ о Торском

Российские пропагандисты заявили о "захвате" Торского в Донецкой области и показали видео с флагами. Однако украинские военные объяснили, как все было на самом деле.
Об этом заявил командир 63 бригады полковник Павел Юрчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 63 отдельную механизированную бригаду ВСУ.
"Противник уже больше года во всех своих докладах, в донесениях своему старшему руководству докладывает, что Торское находится под их контролем. Ну и вот, наверное, где-то в результате какой-то очередной проверки стало понятно, что они обманывают свое руководство", - заявил командир.
Командир пояснил, что на видео, где российские военные бегают с флагами, действительно зафиксировано нескольких оккупантов, которые смогли временно проникнуть в Торское. Они демонстративно помахали флагами на камеру дрона, вероятно, чтобы создать впечатление для своего командования, будто село под контролем армии РФ.
"Как противник появился в Торском? Там все очень просто, все очень предсказуемо", - отметил Юрчук.
По словам командира, враг пытается проникать в Торское малыми группами - по два человека в составе двух-трех групп. Они используют специальные антитепловизионные плащи и пробуют пройти между украинскими боевыми порядками - просочиться, проползти или просто на удачу.
Большинство из них, по словам военного, примерно 80-90%, уничтожаются во время таких попыток. В то же время, как отметил Юрчук, если пробовать постоянно, то в конце концов нескольким удается просочиться.
Тем, кому удается временно попасть в населенный пункт, командиры передают флаги с приказом демонстративно ими помахать и побегать, чтобы создать картинку для отчета. На самом же деле, как отметил командир, все эти военные или уничтожаются, или берутся в плен.
"Ну или прячется где-то в подвалах, боится выйти, умирая с голоду, как те пленные, которых мы взяли, которые даже говорить не могли, потому что они месяц не пили и не ели. Они счастливы были, что они в плен попали", - добавил он.
В то же время Юрчук сообщил, что на видеозаписи, обнародованной 106 батальоном, видно, как украинские военнослужащие спокойно стоят возле той самой церкви в Торском, которую ранее россияне демонстрировали на фото, утверждая о ее якобы захвате. В кадре видно, что видео снято не дроном, а с земли - непосредственно на месте.
"16.05, 14:25. Мы - бойцы 106 батальона 63 бригады, стоим на защите Торского Донецкой области. Поселок находится под нашим контролем и о его захвате могут только мечтать. Мы стойко стоим. Слава Украине! Населенный пункт Торское полностью наше, полностью под контролем Вооруженных сил Украины. И враг там не пройдет, не проползет, не пролетит и не проплывет", - отметили в бригаде.
Заметим, что вчера в сети появилась информация, что Россияне оккупировали населенный пункт Торское в Донецкой области.
На видео, опубликованном российским командованием, было видно российских оккупантов, которые махали флагом.
Напомним, что Россия не впервые распространяет фейки об Украине и ВСУ.
Так, ранее в этом году российская пропаганда на фоне ложных сообщений о якобы "полном освобождении" Курской области развернула новый этап масштабной дезинформационной кампании.
Она касалась так называемых "зверств ВСУ". Массово распространялись фейки о якобы убийствах и расстрелах мирных жителей украинскими военными в Курской области.
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