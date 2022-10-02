Захват Киева в приоритетах Путина. В ВСУ рассказали, есть ли угроза вражеского наступления

Российский диктатор Владимир Путин никогда не откажется от намерений захватить всю Украину, включая столицу. Однако на данный момент нет угрозы наступления россиян на Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева в эфире телемарафона.
"Эти шансы (наступления на Киев - ред.) есть, конечно. Потому что он (Путин - ред.) никогда не откажется от своих намерений захватить Украину и непосредственно столицу нашего государства. Она действительно находится в приоритетах его преступных планов", - сказал он.
Однако на данный момент нет угрозы того, что россияне снова попытаются наступать на Киев. Так, накопления врагом сил для вторжения не наблюдается.
"Что будет в дальнейшем –- это все зависит от его (Путина - ред.) решений, а также от наличия сил и средств", - сказал Наев.
Генерал-лейтенант рассказал, что сейчас ведется работа, чтобы сделать невозможным повторное наступление оккупантов на Киев. По его словам, военные учитывают предыдущий опыт ведения боевых действий в Киевском направлении и делают все необходимое для укрепления обороны.
Напомним, австрийский военный аналитик Том Купер отмечал, что Россия снова может попытаться ударить по Киеву и Западной Украине, если у них будет такая возможность. Однако использование белорусской армии исключено.
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