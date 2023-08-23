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Россиянам на захваченных территориях Украины не хватает студентов и фельдшеров, - ЦНС

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне на захваченных территориях Украины зафиксировали значительный дефицит абитуриентов в "университетах". Также оккупантам не хватает фельдшеров и медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Проблемы с абитуриентами

Отмечается, что оккупационные "администрации" временно захваченных территорий Запорожской и Донецкой областей провалили вступительную кампанию в фейковые "высшие учебные заведения".

Оккупанты создали на базе захваченных помещений украинских университетов свои "учебные заведения", но не могут найти туда студентов и абитуриентов. Дипломы этих "университетов" не признаются никем, даже работодателями самой РФ.

В ЦНС объяснили, что поэтому враг отменил вступительные экзамены, сделал обучение бесплатным и обещает программу обмена в российские университеты.

"Однако даже такая "мотивация" не помогла и "учебные заведения" получили заполненность в 40-50% от количества учебных мест", - добавили в Центре нацсопротивления.

Дефицит фельдшеров

Также в ЦНС сообщили, что оккупанты испытывают значительный кадровый дефицит на временно оккупированных территориях из-за нежелания местных сотрудничать с ними.

В частности оккупанты не могут найти фельдшеров на постоянной основе, поэтому местное население лишено возможности получать медицинские услуги.

Враг проводит политику завоза на оккупированные территории Украины россиян, но подавляющее количество отказывается ехать в Украину из-за боевых действий. Этим людям обещают платить миллион рублей за согласие переехать на захваченные земли, однако это не помогает решить проблему.

Что происходит на оккупированных территориях Украины

Недавно мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне могут провести на оккупированных территориях Украины мобилизацию. Это, вероятно, произойдет после так называемых выборов.

Также россияне разработали так называемый "план развития" временно оккупированного Мариуполя. Кремль планирует увеличить население города примерно на 300 тысяч за счет передвижения из РФ.

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