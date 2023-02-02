На захваченных территориях продолжают исчезать "нелояльные" к оккупантам местные

На временно оккупированных территориях Украины продолжают исчезать местные жители, подозреваемые российскими захватчиками в “нелояльности” к оккупационной администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Как пишет ЦНС, людей похищают под разными предлогами, а затем содержат в застенках.
"Родственники не имеют никаких сведений о задержанных: ни причины задержания, ни местонахождение. Только обещают, что отпустят через несколько дней, и в большинстве случаев потом не отпускают", - рассказывает Центр.
И добавляет, что точное количество задержанных неизвестно, ведь, к сожалению, близкие не всегда сообщают об их похищении, потому что боятся навредить задержанному.
"Однако подчеркиваем, что вы можете сделать это анонимно. Это необходимо, чтобы фиксировать преступления оккупантов и в дальнейшем их расследовать. Кроме того, это может ускорить освобождение ваших родственников", - призывают в ЦНС.
Специалисты Центра объясняют тем, у кого исчезли близкие, что можно обратиться в Объединенный центр по координации поиска и увольнения незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии РФ по телефонам: 067-650-83-32, 098-087-36-01. При этом оба номера зарегистрированы в Viber, WhatsApp. Кроме того, можно написать на e-mail: united.center.ssu@gmail.com.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что оккупанты полностью отключат интернет на территории Луганской области.
Кроме того, мы писали, что российские оккупанты так и не открыли выезд из временно оккупированного Мелитополя в подконтрольное Украине Запорожье. Депортируемые горожане бесследно исчезают в Васильевке.
Напомним, что, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, в Запорожской области россияне прибегли к "донецкому сценарию" - оккупанты обстреливают гражданские места, чтобы обвинить в этом ВСУ .
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