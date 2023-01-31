На захваченных территориях оккупанты продолжают изымать гривну

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как отмечает Центр, оккупанты блокируют возможность рассчитываться за товар и услуги гривной, поэтому местные жители на захваченных территориях вынуждены обменивать национальную валюту на рубли. Однако курс обмена, установленный оккупантами, очень невыгоден.

"В Бердянске оккупанты провели рейд по валютникам города, чтобы лишить жителей города возможности сбывать гривну. Россияне решили заблокировать валютники, меняющие валюту по рыночному курсу. Таким образом враг хочет увеличить зависимость местных от оккупационных выплат. Это должно позволить повысить "паспортизацию", ведь наличие российского паспорта - единственная возможность получать социальные выплаты врага", - уточняют в ЦНС.

Центр национального сопротивления в очередной раз призывает игнорировать сотрудничество с врагом и по возможности уехать с временно оккупированных территорий.