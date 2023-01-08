На захваченных территориях население продолжает рассчитываться в гривне

Оккупанты пытаются выявлять факты гривневых расчетов и продолжают изымать гривну из обращения на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как пишет ЦНС, россияне проводят массовые рейды по торговым объектам на временно захваченных территориях. Задача рейдов – выявление фактов гривневых расчетов с населением, однако это не останавливает гривневое обращение. Местное население продолжает игнорировать российский рубль и в основном перешло на безналичные расчеты в магазинах и сфере обслуживания.
"Захватчики требуют устанавливать ценники только в рублях, но продавцы все равно указывают цену в гривнах. При этом враг изымает терминалы и угрожает штрафными санкциями. Однако, кроме крупных торговых сетей (захваченных), местное население игнорирует рубли", - констатирует Центр.
По мнению специалистов Центра национального сопротивления, это еще одна реальность, опровергающая российский миф о поддержке РФ среди населения и легитимность "референдумов", ведь гривна является таким же национальным символом, как флаг или герб.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что враг использует "спецпропуска", которые нужны для передвижения между населенными пунктами захваченных районов Запорожской области. Таким образом, оккупанты не только препятствуют движению жителей, но и собирают информацию о связях гражданских друг с другом.
Напомним, на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне остановили трансляцию всех украинских телеканалов.
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